Il Milan spera di riuscire a trattenere ancora in rosa Diogo Dalot, in prestito dal Manchester United. Il portoghese ha però un altro estimatore di lusso

Il mercato del Milan si fa sempre più intenso con diverse questioni aperte e tutte da risolvere nelle prossime settimane. I rossoneri hanno recentemente perso Hakan Calhanoglu passato all’Inter, mentre sulle corsie di difesa si lavora al rientro di Diogo Dalot, portoghese che ha giocato l’ultima annata in prestito alla corte di Pioli dal Manchester United. La volontà del nazionale lusitano è sempre stata quella di continuare al Milan, ma non è semplice trattare con i ‘Red Devils’, alla luce anche del contratto fino al 2023 ancora in essere. Al netto dell’intenzione dei rossoneri di confermarlo in rosa, andrà però monitorato anche un altro top club europeo che si affaccia alla finestra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Ancelotti monitora Diogo Dalot

Stando a quanto sottolineato da ‘Don Diario’, il Real Madrid lavora sulle corsie difensive con le opzioni a destra che nonostante tutto presto potrebbero scarseggiare. Al netto dell’adattato Lucas Vazquez, l’uscita di Odriozola lascerà Dani Carvajal come unico terzino destro puro. Per questa ragione Carlo Ancelotti non sarebbe del tutto convinto nel lasciar andare il laterale iberico senza prelevarne anche un sostituto. Il tecnico di Reggiolo è consapevole che gran parte del budget andrà impiegato in attacco, ma ha chiesto al club di tener d’occhio un giovane di valore proprio come Dalot. Lo stesso Ancelotti sembra apprezzarne molto le qualità fatte vedere anche quest’anno, e non ne esclude l’acquisto al Madrid. L’allenatore italiano inoltre ritiene utili le capacità del milanista di giocare anche su entrambe le corsie.