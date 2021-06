Il Milan lavora in sede di calciomercato per assicurarsi il sostituto di Hakan Calhanoglu, andato all’Inter: colpo a rischio, c’è l’accordo

Caccia aperta in casa Milan. L’addio di Calhanoglu è stato certamente pesante, per vari motivi. Il tutto è stato reso ancora più amaro dalla scelta del trequartista turco, approdato alla corte di Simone Inzaghi all’Inter. Si è trattato della seconda perdita a parametro zero, dopo quella di Donnarumma diretto verso il PSG. Maldini adesso è alla ricerca di un valido sostituto dell’ex Bayer Leverkusen e uno dei nomi che sta circolando maggiormente nell’ultimo periodo è Dani Ceballos. Lo spagnolo, centrocampista centrale che può agire anche sulla trequarti, avrebbe però già un accordo di massima.

Stando a quanto riferisce ‘Onda Betica’, il classe ’96 – in prestito all’Arsenal dal Real Madrid fino al prossimo 30 giugno – pare abbia raggiunto un’intesa per proseguire la sua carriera nella Liga. Il club in questione è il Real Betis Balompié, soluzione gradita al giocatore essendo la realtà che lo ha lanciato agli inizi. Ma per la società andalusa ci sarebbe un ostacolo più che rilevante.

Calciomercato Milan, si allontana Ceballos: accordo con il Real Betis

I ‘Blancos’ non cederanno la propria pedina facilmente. La valutazione del calciatore è fissata intorno ai 30 milioni di euro, il doppio rispetto alla cifra che il club di Florentino Perez aveva speso per assicurarsi questo talento quando era uno dei migliori nel panorama calcistico spagnolo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Un dettaglio che complica certamente la possibile operazione, perciò andranno eventualmente trovate altre soluzioni per rendere più leggero e fattibile l’esborso economico. Il Milan, dal canto suo, si allontana, ma rimane vigile pronto ad inserirsi alle giuste condizioni.

Emanuele Tavano