Calciomercato Milan, niente Adli | L'esterno preferisce il Lille

Brutte notizie per Pioli, Adli avrebbe altri progetti rispetto al Milan: l’esterno del Tolosa preferirebbe restare in Francia

I rossoneri continuano a muoversi a passi spediti sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La dirigenza meneghina ha deciso di tagliare i ponti con Donnarumma e Calhanoglu, ma ora deve cimentarsi in quella che sarà la parte più complicata: sostituire e migliorare la squadra. In porta Maldini e Massara hanno già messo le mani su Mike Maignan, mentre sulla trequarti servirà almeno un colpo importante. Inoltre, il Milan vuole consegnare anche un nuovo esterno al tecnico emiliano: un giocatore che prenderebbe il posto di Samu Castillejo, ormai con le valigie in mano. Uno degli obiettivi dei rossoneri, però, avrebbe altri progetti per la propria carriera.



Calciomercato Milan, niente Adli | L’esterno vuole il Lille

Come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, uno degli obiettivi del Milan sugli esterni è Amine Adli. Il classe 2000 del Tolosa è un gioiellino ambito da diversi club francesi ed esteri: questa concorrenza potrebbe rappresentare l'ostacolo principale per i rossoneri. Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport', infatti, Adli preferirebbe restare in Francia e avrebbe individuato nel Lille la squadra giusta. Il club vincitore dell'ultima Ligue 1, quindi, potrebbe anticipare il Milan sull'esterno classe 2000.

Qualora Adli dovesse finire al Lille, comunque, potrebbe trattarsi solamente di un arrivederci con il Milan. Entrambe le società, infatti, hanno in comune il fondo Elliot e lo sbarco in Serie A potrebbe essere solamente rimandato. L’unica certezza, in ogni caso, rimane la ricerca di un esterno offensivo da parte del club meneghino: in questo senso, oggi si è fatto anche il nome di Daramy. L’esterno della Danimarca potrebbe trovare la strada libera, con Adli che darebbe la priorità al Lille.