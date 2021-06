Tra i sogni dei tifosi della Juventus c’è sempre il grande ritorno di Paul Pogba. Il francese potrebbe però essere coinvolto in un maxi scambio

La Juventus punta a rinnovare il centrocampo dopo una stagione complessa per la squadra allenata da Pirlo ed ora affidata nuovamente a Massimiliano Allegri. Al netto di Manuel Locatelli, il grande sogno dei tifosi resta sempre il rientro a Torino di Paul Pogba, ormai verso la conclusione della sua avventura al Manchester United, alla luce anche dei segnali emersi nei mesi scorsi. Il francese però potrebbe rientrare al centro di un altro intrigo di mercato, questa volta con il Real Madrid. I 'blancos' infatti hanno una contesa aperta con i 'Red Devils' per quanto concerne Raphael Varane, centrale transalpino in scadenza di contratto nel 2022 e per niente propenso ad un rinnovo contrattuale.

Calciomercato Juventus, Pogba per Varane: scambio e Ronaldo KO

Stando a quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’ il Real Madrid si è finalmente aperto alla possibilità di vedere Raphael Varane partire questa estate. I continui rifiuti in merito al rinnovo da parte del francese hanno dunque cambiato le carte in tavola nella capitale spagnola, con la società presieduta da Perez pronta alla cessione.

Varane non andrà però eventualmente via a buon mercato, e secondo il portale, il patron del Real in cambio vorrebbe proprio il cartellino dello scontento Paul Pogba, assistito da Raiola ed anche grande sogno della Juventus di Cristiano Ronaldo. Lo United vuole un difensore centrale e Varane è il prescelto, ma il Real vuole il centrocampista francese, che anche lui termina il contratto il prossimo anno senza intenzione di rinnovare. La soluzione di uno scambio alla pari taglierebbe così fuori la stessa Juventus, ed ogni chance di affare sull’asse Ronaldo-Pogba.