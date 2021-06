La Juventus ragiona sul futuro della sua porta in ottica calciomercato. Il ritorno potrebbe essere importante per la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri

La Juventus lavora sul calciomercato a caccia dei profili più adatti a costituire il gruppo di Massimiliano Allegri. Il tecnico pianifica, posizione per posizione, i nomi che potrebbero essere maggiormente utili a comporre la rosa, con il chiaro obiettivo di tornare a vincere in Serie A già nella prossima stagione. Valutazioni proseguono reparto per reparto, anche per quanto riguarda il parco portieri dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | “Grosso taglio di stipendio”

Nelle scorse settimane, si è parlato in maniera approfondita del pressing della Juventus per Gianluigi Donnarumma. Il portiere ormai ex Milan poi è andato dritto verso il PSG, con i bianconeri che non hanno mai realmente concretizzato l’affondo per l’estremo difensore dell’Italia. La conferma di Wojciech Szczesny rappresenta già un primo tassello essenziale per la Juventus, che ora però ha tutta l’intenzione di completare il parco portieri con un gradito ritorno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rebus Dybala | Non si aspetta Ronaldo: decisione presa

Calciomercato Juventus, Perin verso il ritorno: prospettive di permanenza

Il 30 giugno scadrà il prestito di Mattia Perin al Genoa. Il portiere tornerà, quindi, alla Juventus, ma negli scorsi giorni si è parlato in più occasioni di un possibile addio ai colori bianconeri. Diverse le possibilità di scambio sul tavolo, ma ora potrebbe esserci una nuova svolta per il portiere italiano.

Perin, infatti, potrebbe restare alla Juventus e comporre un parco portieri di alto livello, piazzandosi al posto di Gianluigi Buffon come vice Szczesny, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. In questo ruolo giocherebbe almeno 10-15 partite l’anno e ora la Juventus non vuole cederlo a titolo definitivo: rifiutato un nuovo prestito al Genoa.