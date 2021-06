Calciomercato Juventus, colpo di scena | Anche McKennie tra i cedibili

La Juventus lavora per trovare un equilibrio tra il mercato in entrata e quello in uscita: nome a sorpresa tra i cedibili

In attesa che la kermesse europea arrivi alla conclusione, la dirigenza bianconera è impegnata nei primi movimenti di mercato. Una delegazione della Juventus ha incontrato il Genoa, come raccontato su queste pagine, per lavorare ad alcune uscite. Proprio il mercato in uscita rischia di essere lo snodo fondamentale per consentire a ‘Madama’ di rinforzare la rosa seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri. Il reparto che dovrebbe subire il restyling più corposo, in questo senso, dovrebbe essere il centrocampo. Il grande obiettivo rimane Locatelli, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe esserci anche una cessione a sorpresa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, sorpresa McKennie | Anche lui tra i cedibili

Secondo quanto rivelato da Sabatini ai microfoni di ‘Radio Radio’, la Juve non considererebbe Weston McKennie tra gli incedibili. L’americano, che i bianconeri hanno riscattato dallo Schalke 04, è stato protagonista di una stagioni contraddistinta da luci e ombre. A tratti, infatti, è stato il miglior centrocampista della rosa a disposizione di Andrea Pirlo, mentre poi si è preso lunghe pause. McKennie, in ogni caso, ha attirato l’attenzione di molti club europei. L’esperto di mercato ha parlato anche di Alessio Romagnoli: “Ci sono stati contatti per portarlo a zero alla Lazio l’anno prossimo, non è un mistero che il difensore sia un tifoso biancoceleste. Il rischio che finisca in tribuna può esserci, ma non è legato a rappresaglie del Milan, bensì al rendimento che ha avuto la scorsa stagione…”.