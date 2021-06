Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere e influenzerà inevitabilmente l’intero mercato della Juventus. Le ultime su CR7

L’avventura ad Euro 2020 del Portogallo di Cristiano Ronaldo proseguirà ancora, almeno per un turno. CR7 è stato infatti protagonista assoluto nel pareggio per 2-2 dei lusitani contro i campioni del mondo della Francia, nell’ultima sfida della fase a gironi che è valsa il passaggio agli ottavi tra le migliori terze. Il Portogallo se la vedrà domenica sera contro l’ostico Belgio, tra le favoritissime alla vittoria finale. Intanto Ronaldo ha dimostrato ampiamente di essere concentratissimo sul suo lavoro con la Nazionale, e solo al termine dell’avventura europea si ritornerà a pensare strettamente al suo destino. La Juventus intanto è in trepidante attesa per capire in che direzione vorrà andare lo stesso CR7, dalla cui permanenza o al contrario addio, potrebbe dipendere una larghissima fetta delle strategie del club di Agnelli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico: le tempistiche relative al futuro

La Juventus attende quindi di capire le prossime mosse di Ronaldo, ora impegnato col Portogallo e concentrato solo sul suo Europeo. Poi sarà tempo di ragionare sul destino tra addio e permanenza alla Juventus con un anno di contratto ancora eventualmente da onorare. Per ciò che concerne la situazione CR7, anche dal punto di vista delle tempistiche, è intervenuto il giornalista Luca Momblano ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Entro metà luglio la deadline per Ronaldo. Oggi è più fuori che dentro, poi vediamo“..

Il noto giornalista ed esperto di mercato ha quindi sottolineato le tempistiche relative al futuro del cinque volte Pallone d’oro, che entro la metà di luglio dovrebbe quindi dare segnali in un senso o nell’altro, con l’ipotesi partenza che si fa più calda.