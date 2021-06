Calciomercato Juventus, i bianconeri mettono nel mirino due giocatori in casa Fiorentina: i bianconeri propongono uno scambio

Con l’addio di Paratici, non cambieranno molto le strategie di calciomercato in casa Juventus. Federico Cherubini, nuovo ds, seguirà le orme del predecessore almeno nella ricerca di operazioni complesse, con scambi e formule creative. Anche in questa sessione estiva, i bianconeri proveranno a capitalizzare il più possibile le sinergie. E guardano in Serie A soprattutto per mettere a segno un colpo a breve.

Calciomercato Juventus, Milenkovic e Vlahovic nel mirino: la contropartita

Il caos allenatore in casa Fiorentina si ripercuote sulle strategie di mercato e sul futuro di alcuni dei big viola. Juve che intende approfittarne e, come riportato dal giornalista Rai Paolo Paganini su Twitter, torna all’assalto di Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, che da diverso tempo sono due obiettivi concreti. Per il difensore, in particolare, la Juve avrebbe offerto Daniele Rugani, che rientrerà dal prestito al Cagliari ma non è destinato a restare, come parziale contropartita in uno scambio che comprenderà anche una quota cash da definire. Situazione da monitorare in attesa di sviluppi.