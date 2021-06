La Juventus è ancora appesa alla questione Ronaldo e le altre cessioni: un altro big, secondo indiscrezioni dalla Spagna, sarebbe stato completamente rifiutato

La Juventus di Massimiliano Allegri fatica ancora a prendere forma. Troppe le questioni in sospeso, soprattutto sul calciomercato in uscita, che in realtà tiene bloccate un po’ tutte le società di Serie A e non solo. Inter, Roma e Lazio sono squadre che hanno bisogno di rinforzi – soprattutto le due capitoline -, ma sono inevitabilmente legate agli addii. Così come la Juventus è soprattutto appesa a Cristiano Ronaldo e al suo futuro. A più riprese vi abbiamo raccontato della volontà del portoghese di cambiare aria, ma a mancare sono le offerte. CR7 sarebbe tornato volentieri al Real Madrid, ma da Florentino Perez ha ricevuto riscontro negativo. Così Ronaldo resta anche in attesa dei possibili sviluppi relativi a Mbappe.

Calciomercato Juventus, non solo Ronaldo: Bentancur rifiutato da Real e Barcellona

Come riporta ‘Don Balon’, Perez ritiene chiuso il capitolo CR7, anche per questioni anagrafiche. Ma non sarebbe l’unico juventino ad aver ricevuto una porta in faccia dal Real Madrid. Dopo una stagione più che deludente, Rodrigo Bentancur starebbe valutando la possibilità di andare via, esaminando le varie proposte sul piatto. In tal senso l’uruguaiano si sarebbe sostanzialmente offerto sia ai Blancos che al Barcellona. Ricevendo un secco ‘no’ da entrambe le società spagnole. In realtà, si legge sul portale spagnolo, ad Ancelotti piace Bentancur ma ad ora non c’è posto nella rosa del Real. E in ogni caso il suo arrivo sarebbe tutt’altro che economico. A questo si aggiunge che già una volta l’uruguaiano ha rifiutato il Madrid e dalle parti di Valdebebas non se lo sarebbero affatto dimenticato.