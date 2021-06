Calciomercato Inter, pressing sul bomber | Marotta fissa l’incontro

Continua il pressing di calciomercato dell’Inter su Giacomo Raspadori, Marotta fissa l’incontro per il bomber del Sassuolo

L’Inter aumenta il pressing su Giacomo Raspadori. Ieri, a Milano, è avvenuto un incontro con l’agente del bomber del Sassuolo, attualmente impegnato a Euro 2020 con l’Italia. I nerazzurri, quindi, mantengono vivi i contatti per il giovane bomber, individuato come possibile erede di Lautaro Martinez, che non ha ancora certezze sulla sua permanenza. Ulteriori novità potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, quando si verificherà un incontro tra le due dirigenze.

Martedì, riporta il ‘Corriere dello Sport’, Marotta sarà a Rimini per l’inaugurazione del calciomercato estivo e incontrerà Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo. La lunga amicizia che lega i due dirigenti potrebbe far strappare all’Inter una sorta di prelazione su Raspadori da sfruttare questa estate o in futuro.