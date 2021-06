Inter, Joao Mario sempre più in uscita: il Nizza fa sul serio per il portoghese che non rientra nei piani dei nerazzurri

Dopo una stagione da protagonista con lo Sporting CP, conclusa con la vittoria del campionato portoghese, Joao Mario tornerà all’Inter. Il contratto con il club nerazzurro scade nel 2022 e l’Inter vorrebbe cercare di monetizzare dalla sua cessione, per evitare di perdere il calciatore a zero. Il club lusitano vorrebbe provare a trattenere il giocatore, ma la trattativa con l’Inter si è interrotta per disparità nelle cifre: l’Inter vorrebbe almeno 8 milioni di euro, mentre i portoghesi non sono intenzionati ad andare oltre i 5 milioni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Stando però a quanto riferito dalla Francia, sul giocatore potrebbe piombare presto il Nizza. Come riferisce ‘Le 10 Sport’, il club rossonero è molto interessato al giocatore portoghese e dopo un primo sondaggio, la dirigenza transalpina sarebbe pronta a muovere i primi passi in maniera concreta, con l’ipotesi di un’offerta che appare tutt’altro che remota. Presto quindi il Nizza potrebbe formulare una prima proposta ai nerazzurri, che potrebbero ritrovarsi a negoziare la cessione del giocatore.