L’Inter potrebbe intervenire in attacco nel caso di cessione di Lautaro Martinez: l’attaccante chiede la cessione gratuita

L’Inter non pensa soltanto alle cessioni. Mentre per Hakimi è in dirittura d’arrivo la cessione al Psg, su Lautaro Martinez al momento non si registrano scossoni. E’ inevitabile però che in caso di cessione dell’attaccante argentino, Marotta cercherà un calciatore di pari livello per non far calare la qualità della rosa.

Tra i nomi ricorrenti c’è quello di Edin Dzeko, legato alla Roma da un anno di contratto ma che – come ormai capita da diverse stagione – è dato in partenza. Intervenuto a Calciomercato Show sulla CMIT TV, Enrico Camelio parla proprio del bosniaco: “L’Inter va su Dzeko se Lautaro Martinez andrà via”. Una soluzione che però vede opporsi le volontà del calciatore con quelle della Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Dzeko per Martinez: la Roma non lo libera gratis

Lo stesso giornalista ha, infatti, spiegato che Edin Dzeko vorrebbe poter andare via gratis. Un'ipotesi non contemplata dalla società giallorossa. Nonostante i 35 anni e il contratto in scadenza nel 2022, la Roma vorrebbe monetizzare in caso di addio dell'ex Manchester City.

L’Inter intanto c’è ed è pronta a far partire l’assalto nel caso, soprattutto nel caso in cui arriverà l’offerta irrinunciabile per Lautaro Martinez.