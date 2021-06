L’Inter si muove in sede di calciomercato anche sul fronte centravanti, alla ricerca del vice Lukaku: agente allo scoperto, l’annuncio

Divampa il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri, dopo aver messo a segno il colpo Calhanoglu dai cugini del Milan a parametro zero, guardano anche al ruolo di centravanti. Si cerca da tempo un vice Lukaku idoneo e, in questo senso, piace un nome dalla Bundesliga. Si tratta di Andrej Kramaric, bomber dell’Hoffenheim in scadenza a giugno 2022 che piace anche a Juventus e Milan. La conferma è arrivata direttamente dall’agente Vincenzo Cavaliere, intervenuto ai microfoni di ‘InterLive.it’: “Kramaric ha fatto 25 gol e tanti anche nelle scorse stagioni. Per questo in tanti lo apprezzano, Inter compresa. Ma credo che nel reparto offensivo siano già in tanti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il procuratore ha, però, smentito le voci su un addio sicuro del croato: “Queste indiscrezioni non coincidono con la realtà dei fatti. Andrej sta bene all’Hoffenheim, chiaramente l’offerta potrebbe cambiare se dovesse arrivare un’offerta importante da una grossa squadra. In tal caso sarebbe difficile rinunciarci, la si terrebbe in considerazione come ogni anno”.

Emanuele Tavano