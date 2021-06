Calciomercato Inter, rivoluzione totale | Tre piste per il post Hakimi

Achraf Hakimi è sempre più vicino all’addio all’Inter. I nerazzurri valutano le pista in entrata, alla ricerca del nome giusto per sostituire il marocchino

L’Inter valuta il futuro della sua rosa e le prospettive tra entrate e uscite per regalare il gruppo giusto a Simone Inzaghi per continuare a vincere. Non sarà facile, viste le ristrettezze economiche che da tempo affliggono Suning e che porteranno al sacrificio di almeno uno-due big nell’attuale sessione di calciomercato.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, infatti, Achraf Hakimi è sempre più vicino all’addio all’Inter per una cifra che si aggirerà attorno ai 65 milioni di euro. Il laterale marocchino va verso il PSG a grandi passi, ma sul tavolo resta anche l’offerta del Chelsea per il calciatore. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i francesi sono in pole per l’ex Borussia Dortmund: l’offerta solo cash convince maggiormente l’Inter e il calciatore propende per la soluzione che lo porterebbe nella big di Ligue 1. Resta comunque sul tavolo un’importante offerta del Chelsea da 55 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso.

Potrebbe non essere l’unico addio tra i titolari del club nerazzurro: anche Ivan Perisic va verso l’addio all’Inter. Il croato, che si sta mettendo in evidenza a Euro 2020, ha un ingaggio pesante da 5 milioni l’anno e è in scadenza a giugno 2022.

Calciomercato Inter, i sostituti di Hakimi: da Lazzari a Bellerin e Zappacosta

Non solo uscite. Il restyling che l’Inter vivrà sui suoi esterni sarà profondo e porterà anche nomi importanti per sostituire i pesanti addii in cantiere. Per la fascia destra, occhio al profilo di Hector Bellerin. Come riporta la Rosea, l’Arsenal ha necessità di cedere e lui è un vecchio pallino dell’Inter e di Piero Ausilio che già in passato aveva tentato di prenderlo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nel mirino anche Manuel Lazzari. L’esterno potrebbe dire addio alla Lazio, o meglio la sua posizione resta in bilico in primis per motivazioni tattiche. Le sue caratteristiche sono ideale per il 3-5-2 di Inzaghi, molto meno per il 4-3-3 di Sarri e ciò potrebbe portare la pista a decollare. Infine, da valutare con grande attenzione anche il profilo di Davide Zappacosta. L’esterno può giocare sia a destra che a sinistra e il Chelsea potrebbe cederlo a titolo definitivo.