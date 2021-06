L’Inter sarebbe pronta all’assalto per Breel Embolo, attaccante del Gladbach e della Svizzera di Vladimir Petkovic: le ultime di calciomercato sui nerazzurri

L’Inter continua a lavorare alacremente in sede di calciomercato per portare rinforzi nell’organico di Simone Inzaghi che, da qui a breve, potrebbe perdere una pedina fondamentale come Achraf Hakimi, destinato al PSG. Anche in attacco però la Beneamata si sta muovendo e, secondo quanto riportato da Davide De Cerame a ‘Top Calcio 24’, sarebbe pronta a mettere sul piatto Valentino Lazaro e 20 milioni di euro per arrivare al cartellino di Breel Embolo, bomber svizzero dell’ex avversaria di Champions dei nerazzurri.

In merito a questa possibilità si è espresso anche Luca Momblano puntando il focus sulla dirigenza dell’Inter: “Quattro anni fa Paratici e Marotta provarono a portarlo alla Juve, quindi Marotta lo conosce bene“.