L’Inter potrebbe aver chiuso a sorpresa un colpo in difesa dal Sudamerica: l’arrivo a zero svelato in patria, ma subito la cessione

L’Inter prosegue la sua caccia ai colpi low cost sul calciomercato estivo. I nerazzurri hanno poco spazio di manovra, ma in ogni caso arriveranno dei rinforzi mirati e ovviamente a determinate condizioni. Il colpo Calhanoglu è un primo esempio, il turco andrà a coprire la falla lasciata da Christian Eriksen, che ora dovrà pensare solo a rimettersi nella speranza di rivederlo prima o poi in campo. Marotta si occuperà anche e soprattutto delle cessioni, dal momento che senza di queste sarà complicato pensare a dei colpi in entrata. Da Joao Mario a Pinamonti, con altri giocatori in bilico da Perisic a Vidal. Giocatori comunque pesanti anche a livello di ingaggio. In ogni caso, però, l’Inter potrebbe aver messo a segno un altro colpo a parametro zero e la notizia arriva dal Sudamerica.

Calciomercato Inter, mani su Abram: previsto il prestito al Cagliari

Secondo il giornalista Angel Paul Flores, il nome in questione è quello di Luis Abram. Si tratta di un difensore, classe ’96, attualmente in forza al Velez Sarsfield. La caratteristica importante del nazionale peruviano è che il suo contratto scade proprio tra sei giorni e quindi potrà firmare per un altro club a parametro zero. Secondo Flores, l’Inter avrebbe messo le mani sul giocatore, che piaceva anche al Celta Vigo: agli spagnoli, però, non sarebbe piaciuto il comportamento del calciatore con il suo club. Abram, inoltre, è stato offerto anche al Valencia, ma la trattativa non sarebbe andata oltre. Qui è entrata in gioco l’Inter di Marotta, che ad ora sembra l’unica squadra davvero a colloquio con il difensore. Ma c’è una condizione: che venga subito ceduto in prestito per fare esperienza. E anche in questo caso c’è già la squadra, ovvero il Cagliari. Un affare in collaborazione.