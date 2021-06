CMIT TV | Cristiano Ronaldo-Juventus: fra record e futuro!

Cristiano Ronaldo fra record anche in Nazionale ed il futuro alla Juventus: il punto a CMIT TV con Mirko Calemme

Cristiano Ronaldo, stella della Juventus e del Portogallo con il quale è attualmente impegnato ad Euro 2020, continua a stabilire record ed il suo futuro in sede di calciomercato è ancora in dubbio. Ecco il punto e le ultime a CMIT TV con il nostro Mirko Calemme. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!