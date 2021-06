Uefa, svolta storica: ora è UFFICIALE

La Uefa ha ufficializzato una storica novità per le sue competizioni per club: il comunicato della Federcalcio europea

Svolta storica per le competizioni Uefa. Viene abolita la regola del gol in trasferta: lo ha ufficializzato la Federcalcio europea recependo le indicazioni della Commissione Competizioni per Club UEFA. Il Comitato Esecutivo ha approvato quest’oggi la novità che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione. Niente più gol che vale doppio, quindi, per chi segna fuori casa. Una norma che ha fatto gioire e piangere squadre e tifosi e che ora va in pensione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una regola che aveva perso di significato, dato la riduzione del divario tra il numero di gol segnati in casa e quelli lontani dalle mura amiche che c’è stata negli ultimi anni. Il presidente Ceferin ha spiegato che la decisione non è stata presa all’unanimità ma “molti allenatori, tifosi e altri attori del calcio hanno messo in dubbio la correttezza e hanno espresso la preferenza per l’abolizione della regola”. Lo stesso Ceferin ha inoltre spiegato che oggi questa regola spinge le squadre di casa a non attaccare per il timore di prendere un gol.