SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato Inter, scelto l’esterno per Inzaghi

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al laterale per l’Inter

L’Inter è a caccia di nuovi esterni per la prossima stagione, alla luce anche della probabile partenza di Achraf Hakimi sulla corsia di destra. Ciò non toglie che anche sul versante opposto Marotta e soci siano al lavoro per regalare ad Inzaghi un nuovo innesto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Uefa, svolta storica: ora è UFFICIALE

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza tra i papabili laterali che orbitano intorno al mondo interista. Con il 37,2% delle preferenze il più gradito dai tifosi è Manuel Lazzari, soprattutto nell’ottica di un erede di Hakimi. A seguire Kostic a sinistra col 22,8% mente chiudono il quadro Jordi Alba e Alonso.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco il sondaggio di Calciomercato.it: