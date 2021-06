Francesco Totti ha parlato in occasione dell’annuncio del suo ruolo di Ambassador delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. È stata occasione per parlare dell’Italia e della Roma

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ambassador di Milano-Cortina 2026 al Salone d’Onore del Coni, ha preso la parola commentando anche l’avventura dell’Italia a Euro 2020: “Finora le cose stanno andando nel verso giusto. – le parole di Totti riportate dall’Ansa – Non diciamo niente per scaramanzia, ma siamo uniti come squadra, e la squadra sta unendo anche il paese. Speriamo di arrivare più avanti possibile perché è tanto tempo che manca un Europeo all’Italia, penso che questo può essere l’anno giusto“.

OLIMPIADE – "Mi sarebbe piaciuto partecipare a un'Olimpiade. Il rispetto verso il prossimo è un valore basilare e sta alla base dei valori olimpici. Le Olimpiadi invernali? Devo dire che ho avuto il piacere di fare una settimana bianca, a Cortina, dopo essermi ritirato dal calcio. Ho scoperto che è veramente bello sciare".

Totti ha quindi concluso sulla Roma: “Mourinho? Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l’allenatore più forte al mondo. Sarebbe stato bello essere allenato da Mou? Quando ero giovane si… Un mio ruolo nella Roma? Io non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo. Telefonata? No, il telefono è spento”.