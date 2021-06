Josè Mourinho ha risposto alle parole di Francesco Totti: il nuovo allenatore della Roma ha postato un messaggio per l’ex capitano

Totti chiama, Mourinho risponde subito. Il nuovo allenatore della Roma ha voluto ringraziare l'ex capitano giallorosso per le belle parole dette sul suo conte. L'ex numero 10 capitolino ha definito lo Special One "l'allenatore più forte al mondo" e immediata è arrivata la risposta, tramite social, del tecnico portoghese.

“Grazie delle tue parole Francesco – il messaggio pubblicato su Instagram da Mourinho -, peccato essere arrivato con quattro anni di ritardo… Allenarti sarebbe stato un piacere”. A chiudere la frase l’hashtag #UnCapitano.