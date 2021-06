Marko Arnautovic è pronto a sfidare l’Italia. L’attaccante dell’Austria è intervenuto in conferenza stampa in vista del match degli Ottavi di finale di Euro 2020, in programma sabato

A due giorni dalla sfida all’Italia, Marko Arnautovic è intervenuto in conferenza stampa. L’attaccante dell’Austria conosce bene il nostro paese, avendo indossato la maglia dell‘Inter nella stagione 2009-10. Ora nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente la Serie A. Il Bologna è davvero vicino ad acquistarlo ma in questo momento non tempo di pensare al mercato ma al match contro gli azzurri: “Affronteremo una squadra eccezionale, guardando i calciatori in cui giocano te ne rendi conto subito. Anche Mancini è molto bravo, ma è una partita secca non bisogna temerli”.

Arnautovic dovrà vedersela con Leonardo Bonucci. In dubbio, invece, la presenza di Chiellini: “Quello che hanno ottenuto giocando insieme è incredibile – prosegue l’attaccante -, posso dire, però, che non ho paura. Non importa se hai 20, 25 o 32 anni, essere agli ottavi di finale di un torneo come questo è una cosa davvero grande per l’Austria”.