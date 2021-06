Euro2020, classifiche senza VAR | Cambiano gli accoppiamenti degli ottavi

Le ultime news Euro2020 riguardano gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Da Italia e Austria a Portogallo e Spagna: gli incroci senza Var

Chiusa la fase a gironi, arriva un inedito appuntamento europeo con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto le graduatorie ufficiali di Euro2020 con quelle ipotetiche, realizzate non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Delle 36 partite giocate finora, un quarto (9) avrebbero avuto un risultato diverso, spesso decisivo. Non è il caso dell’Italia: il Var è intervenuto contro la Svizzera per annullare il gol di Chiellini per fallo di mano, ma gli Azzurri di Mancini hanno comunque vinto la gara. Quattordici Nazionali su sedici si sarebbero qualificate lo stesso, ma Finlandia e Polonia avrebbero preso il posto di Ucraina e Repubblica Ceca negli ottavi. Solo due gli accoppiamenti che non sarebbero cambiati senza Var.

Euro2020, risultati e accoppiamenti ottavi senza Var

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Galles-Svizzera 1-2 (1-1)

Francia-Germania 2-0 (1-0)

Finlandia-Russia 1-1 (0-1)

Italia-Svizzera 4-0 (3-0)

Olanda-Austria 1-0 (2-0)

Croazia-Repubblica Ceca 1-0 (1-1)

Spagna-Polonia 0-1 (1-1)

Finlandia-Belgio 0-3 (0-2)

Svezia-Polonia 3-3 (3-2)

Belgio-Spagna

ITALIA-Austria

Francia-Galles

Croazia-Polonia

Svezia-Danimarca

Inghilterra-Germania

Olanda-Portogallo

Svizzera-Finlandia