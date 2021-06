Euro 2020, Wijnaldum: “In caso di razzismo a Budapest esco dal campo”

Wijnaldum, capitano dell’Olanda, in vista degli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca ha avvisato: “In caso di razzismo esco dal campo”

Il capitano degli Orange, uno dei migliori della sua compagine nella fase a gironi, ha parlato degli ottavi di finale che si disputeranno nei prossimi giorni. Nel corso della conferenza stampa dal ritiro dell'Olanda, infatti, Georginio Wijnaldum ha affrontato anche il tema razzismo in vista della sfida contro la Repubblica Ceca che si giocherà a Budapest. "Penso che la UEFA ci debba proteggere, anche intervenendo per fermare la partita. In caso di razzismo, poi, non scarto l'ipotesi di andarmene dal campo se succederà qualcosa domenica".

Il nuovo acquisto del PSG, inoltre, ha parlato anche della fascia con la scritta ‘One Love’ che indosserà negli ottavi di finale. “Vogliamo sottolineare che difendiamo ogni tipo di inclusione e siamo contrari ad ogni forma di discriminazione ed esclusione”.