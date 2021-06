Euro 2020, Christillin sulla finale: “Allo stato attuale non si cambia sede”

Evelina Christillin, membro del direttivo UEFA, ha parlato della finalissima di Euro 2020 e dell’eventuale cambio di sede

L’Italia giocherà sabato sera contro l’Austria per gli ottavi di finale di Euro 2020. La strada verso l’ultimo atto è ancora lunghissima anche se nei giorni scorsi hanno preso fortemente piede le polemiche relative proprio alla finale di Wembley. A margine di un evento al Museo Egizio di Torino, Evelina Christillin, membro del direttivo UEFA, si è soffermata proprio sulla sede dell’ultimo atto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Uefa, svolta storica: ora è UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, chiede la cessione | Ci pensano anche Inter e Milan

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Queste le parole riportate da ‘Rai Sport’: “Come sua consigliere, posso garantire che l’Uefa ha eccome senso di responsabilità. In questi mesi l’Uefa è riuscita a far continuare campionati e coppe europee in piena sicurezza. L’Uefa è in contatto continuo con il governo e con le autorità sanitarie inglesi. Allo stato attuale, direi quindi che la sede è l’Inghilterra, se non ci saranno le condizioni verranno valutate altre situazioni”.