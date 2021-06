Coronavirus, il report settimanale della Fondazione GIMBE presenta dati incoraggianti sui ricoveri ma lancia l’allarme sulle vaccinazioni

Il consueto report settimanale della Fondazione GIMBE, in merito all’andamento dell’epidemia di coronavirus, nel nostro paese traccia un quadro in chiaroscuro. Notizie molto positive per quanto concerne le ospedalizzazioni, ormai scese di oltre il 90% rispetto al picco registrato a inizio aprile quando i ricoverati erano intorno ai 30mila. Scendono anche tutti gli altri indicatori, nella settimana dal 16 giugno al 22 giugno, rispetto alla settimana precedente: ancora in calo nuovi contagi (7.262 vs 11.440), decessi (221 vs 411), casi attualmente positivi (72.964 vs 105.906), ricoveri con sintomi (2.289 vs 3.333) e terapie intensive (362 vs 504). Ma non mancano gli aspetti negativi.

Si sta riducendo notevolmente anche l’attività di testing, con appena 101 persone testate su 100mila nelle ultime sei settimane. Insufficiente anche il tracciamento della variante Delta, con pochi dati a disposizione, ma si tratta della variante che alla fine dell’estate potrebbe causare un nuovo picco di contagi e la strategia viene definita troppo ‘attendista’. In calo anche le vaccinazioni. Al momento, consegnate solo il 66% delle dosi previste per i primi due trimestri del 2021: delle 25,9 milioni di dosi mancanti, solo altre 4,7 milioni verranno consegnate entro fine mese. Per la prima volta, nelle ultime settimane, in calo le somministrazioni vaccinali rispetto ai sette giorni precedenti (-4,5%). All’ultimo aggiornamento di stamattina, sono 32.019.764 gli italiani (il 54% della popolazione) ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino.