Nottata movimentata nel match tra Brasile e Colombia: sul gol del pareggio furia Cafeteros per la decisione dell’arbitro, poi la furia di Cuadrado

Oltre agli Europei, anche dall’altra parte del mondo c’è in corso un torneo continentale molto atteso e importante. Parliamo ovviamente della Copa America, che sta vivendo la terza giornatadei due gironi in cui sono divise le dodici squadre partecipanti. Stanotte si è giocata Brasile-Colombia, match che fino all’ultima parte di gara era controllato dai Cafeteros grazie al gol pazzesco in rovesciata di Luis Diaz sull’assit di Cuadrado, tra i migliori in campo come spesso accade anche in nazionale. Poi la Selecao la ribalta con Firmino e Casemiro, in gol al 99′ di testa su corner. Le proteste colombiane però si sono concentrate sul gol del pari, dal momento che l’arbitro Pitana al 78′ è stato colpito dal pallone mosso da Neymar verso un compagno sulla trequarti, poi dopo la respinta il brasiliano continua l’azione e dopo due passaggi arriva la rete di Firmino.

Subito si è formato il capannello attorno all’arbitro, con Cuadrado in testa. Dopo la review al Var il gol di Firmino viene convalidato e la Colombia poi crolla, subendo l’1-2 e complicando la sua classifica in ottica qualificazione, che comunque resta ampiamente alla portata. Nel postpartita non si sono comunque placate le polemiche, con il giocatore della Juventus che si è sfogato anche sui social. “Lavoro, sforzo e disciplina macchiati da un errore. Orgoglioso della mia nazionale”, ha scritto su Instagram. Poi l’esterno rincara la dose con un tweet: “Non è che io sia un cattivo perdente, ma le regole sono le regole“, il commento di Cuadrado che riporta il frammento del regolamento che riguarda proprio il caso del gol di Firmino.