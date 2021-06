Intervenuto ai microfoni di CMIT TV il direttore Gianluca Nani ha fatto il punto della situazione tra Brescia, Inzaghi e Ronaldo

Il direttore Gianluca Nani a CMIT TV è intervenuto nel corso del TG odierno partendo dalle spese del PSG: “L’aspetto di scovare calciatori è quello che mi affascina di più. Se loro (PSG) hanno la possibilità di selezionare i migliori del mondo beati loro. Non è tanto la capacità di acquisto ma anche la gestione di questi grandi calciatori”.

BRESCIA – “Per me parlare di Brescia è parlare di casa, lì sono cresciuto anche dal punto di vista umano e professionale. Clotet non lo conosceva nessuno ed è stato bravo Cellino in un momento peraltro difficile. Perchè un allenatore o calciatore non venga confermato bisognerebbe conoscere dettagli che dall’esterno non conosciamo. Clotet in quella circostanza ha fatto un ottimo lavoro. Inzaghi in Serie B non si può discutere. È un allenatore che vuole vincere e Brescia è una piazza ambiziosa. Mi auguro che possa essere un matrimonio prosperoso”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

RONALDO – “Credo che con Allegri avesse un ottimo rapporto con un campionato importante. Cristiano Ronaldo non si può discutere. È vero che ha un’età. Dipende molto anche dalle sue ambizioni, dalla voglia di mettersi gioco in realtà diverse, dallo stesso rapporto con Allegri. Non ci sono elementi sufficienti per poterlo dire. Credo ci fosse stima reciproca tra calciatore e allenatore. I suoi numeri importanti li fa ogni anno”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

ESTERO – “Il mercato inglese con quello tedesco è il più solido dal punto di vista finanziario. Tutte le squadre sono molto competitive. È un mercato che attira. Non tutti i calciatori italiano hanno un record positivo in Inghilterra, perchè le differenze con l’Italia sono tantissime. Al contrario facciamo benissimo con gli allenatori. Quando uno è un campione si adatta, ma sono tante le diversità, persino negli allenamenti”.

PIRLO – “A Pirlo auguro il meglio. Alla Juve non era assolutamente facile, era un anno di ripartenza. Per me ha fatto comunque vedere cose interessanti, ha dimostrato di avere coraggio. Agli occhi dei tifosi nel risultato lo leggi negativamente ma io ci vedo cose positive. Penso possa fare l’allenatore ad alti livelli”.