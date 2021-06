Il Milan sembra vicino al ritorno di un colpo a centrocampo, che però potrebbe non essere l’unico

Dopo la doppia scottatura Donnarumma-Calhanoglu, il Milan torna al lavoro in entrata. Maldini dovrà in ogni caso mettere mano a tutti i reparti, nonostante i tanti milioni già spesi per riscattare Tomori e acquistare Maignan. Serviranno rinforzi dappertutto, dagli esterni difensivi (e magari un altro colpo al centro) per cui le piste portano sempre a Firpo e Dalot al centrocampo e l’attacco. In avanti le condizioni di Ibrahimovic impongono al Milan la necessità di trovare un giocatore importante che possa quindi anche giocare tanto da titolare. Bisognerà poi trovare l’erede di Calhanoglu, oltre all’eventuale ritorno di Brahim Diaz. Di nomi se ne fanno parecchi, ma il prossimo sprint potrebbe essere in mediana.

Calciomercato Milan, Tonali più vicino: non esclude Bakayoko

Questo perché, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan e Sandro Tonali vanno verso il matrimonio. Nelle ultime ore i rossoneri sono tornati a colloquio con Cellino e il Brescia per chiudere: c’è fiducia e nei prossimi giorni potrebbe materializzarsi l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista lodigiano. I club lavorano sulla cifra, scontata rispetto all’originale di 35 milioni totali tra riscatto e bonus.

Il Milan però non vuole farsi sfuggire un giocatore che può solo crescere ed essendo italiano può essere un jolly fondamentale per le liste, soprattutto quella Champions. Al Brescia andrebbe Olzer e probabilmente anche Colombo, che Cellino però vorrebbe in prestito biennale. La conferma di Tonali, però, secondo la rosea non escluderebbe un ritorno anche di Bakayoko, che come vi abbiamo raccontato è un nome sul taccuino rossonero e di cui si è parlato già con l’entourage e col Chelsea.