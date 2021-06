Alessio Romagnoli sarebbe finito nel mirino della Lazio. Il club biancoceleste potrebbe riportare nella Capitale il centrale, in uscita dal Milan

Alessio Romagnoli è uno dei tanti calciatori che vedrà scadere il contratto fra poco più di un anno. Il capitano, al pari di Franck Kessie, Simon Kjaer e Davide Calabria, ha un accordo con i rossoneri fino al 30 giugno 2022. La situazione del capitano sembra quella più complicata: le richieste del suo entourage, stando agli ultimi rumors, sono alte e il Milan non appare intenzionato ad accontentarlo.

E’ facile pensare che Romagnoli possa lasciare il Milan durante la prossima sessione di calciomercato. I rossoneri hanno puntato con forza su Fikayo Tomori, riscattato dal Chelsea per più di 28 milioni di euro, e il capitano è dunque scivolato dietro nelle gerarchie.

Nelle ultime settimane il nome di Romagnoli è stato accostato alla Juventus: piace ad Allegri ma i bianconeri non andrebbero oltre uno scambi con Bernardeschi. Il giocatore, inoltre, sarebbe finito nel mirino del Barcellona ma al momento nulla di veramente concreto.

Calciomercato Milan, la Lazio pensa a Romagnoli

Per Romagnoli, però, attenzione ad un’altra pista, quella che lo porterebbe nella Capitale. Come riporta ‘Il Messaggero’, la Lazio sta sondando il terreno per il calciatore, che piace a Maurizio Sarri. Il classe 1995 non ha mai nascosto il suo amore per i colori biancocelesti e questo potrebbe certamente favorire la trattativa ma va trovato un accordo tra le parti. Sul taccuino della Lazio, si legge, c’è inoltre anche Grimaldo del Benfica.