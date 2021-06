Il Milan guarda in Danimarca per il nuovo esterno. I rossoneri sarebbero in trattativa con il Copenhagen per Daramy

Nome nuovo per il ruolo di esterno destro. Il Milan è alla ricerca di un calciatore veloce, capace di saltare uomo, da affiancare a Saelemaekers. L’idea è quella di cedere Samu Castillejo, che potrebbe far ritorno in Spagna, e puntare su un profilo diverso. In questi giorni sono stati tanti i nomi accostati ai rossoneri, da Adli, passando per Ikone e Ilicic.

Calciomercato Milan, rossoneri in pole per Daramy

L’ultima idea porta in Danimarca. Gli osservatori rossoneri sono da tempo sulle tracce di Mohamed Daramy, in forza al Copenhagen. Secondo quanto riportato da ‘Bt.dk’, il Milan starebbe lavorando duramente per riuscire a mettere a segno il colpo: i rossoneri sarebbero in vantaggio rispetto alla concorrenza rappresentata da Siviglia, Bayer Leverkusen, Lipsia e Salisburgo.

Daramy ha un valutazione sui 10 milioni di euro e rispecchia perfettamente il profilo ideale tracciato dagli uomini di Elliott, giovane, con una buona esperienza e con grandi margini di miglioramento. Il calciatore nel corso dell’ultima stagione, in 28 partite, ha messo a segno cinque gol e realizzato tre assist, prima di mettersi in mostra con la maglia della Nazionale danese Under 21.