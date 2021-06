Il Milan va alla ricerca di un trequartista che possa sostituire Calhanoglu, andato all’Inter: il presidente ammette che vuole andare via

Un nuovo numero 10 per il Milan. La caccia è partita dopo che Hakan Calhanoglu ha detto addio ai rossoneri, passando ai rivali dell'Inter a parametro zero. Maldini si sta muovendo per trovare l'uomo giusto e tra i tanti calciatori seguiti, magari non per un posto da titolare, c'è anche Amine Adli. Trequartista del Tolosa, 21 anni, è stato eletto migliori calciatore della Ligue 2 e piace da tempo ai rossoneri. A favorire il suo trasferimento in Italia arrivano le parole del presidente della società transalpina Damien Comolli nel corso della conferenza di presentazione del nuovo tecnico Montanier.

Calciomercato Milan, Adli dice no al rinnovo: “Nessuna offerta”

Il numero uno del club francese ha spiegato di aver provato a convincere il calciatore a rinnovare il contratto ma senza riuscirci. “Ho cercando di prolungare il contratto di Adli – le sue parole – sono a 12 o 13 incontri. Ma non ha voluto, cosa che mi dispiace”.

Il presidente non ha però voluto puntare il dito contro il giovane attaccante: “E’ uno che si è comportato sempre bene, va sottolineato. Per ora ho ricevuto molte telefonate, ma nessuna offerta”. Arriverà quella del Milan?