Calciomercato Juventus, bianconeri che osservano la situazione per il reparto d’attacco: attesa per un possibile obiettivo

Dalla conferma di Morata al futuro ancora in bilico di Dybala e Cristiano Ronaldo, la Juventus monitora la situazione per il reparto offensivo. Ciò che è certo è che un innesto almeno arriverà, diventeranno due se uno dei big dovesse lasciare. Tra i nomi seguiti dal club bianconero c’è il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge, per il quale il Milan sembra aver compiuto il sorpasso. Calciomercato.it vi ha raccontato anche dell’interessamento nei mesi scorsi del Napoli per lo stesso Kaio Jorge.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare Locatelli: cifre, formula e tempistiche

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

‘Tuttosport’ oggi in edicola spiega che, sebbene le condizioni per l’affare siano piuttosto favorevoli (il Santos per non perderlo a zero è disposto a cederlo a circa 10 milioni), la Juve è al momento in attesa. Il motivo è che l’attaccante brasiliano è extracomunitario e i bianconeri hanno solo una slot disponibile. Cherubini vuole evitare quanto accaduto lo scorso anno e precludersi eventuali occasioni che dovessero sorgere più avanti, per evitare una nuova beffa alla Suarez.