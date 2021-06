Calciomercato Juventus, no di van de Beek | Salta lo scambio anti Ronaldo

La Juventus potrebbe cedere Cristiano Ronaldo in questa sessione di mercato, ecco i piani del Manchester United

La Juventus vorrebbe dei top player per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, tornato per vincere nuovamente il campionato e disputare una grande Champions League. Tuttavia, con i giocatori attuale è abbastanza complicato: il quarto posto ha fatto intendere alla dirigenza di necessitare di nuovi colpi. Ma prima andrebbe ceduto Cristiano Ronaldo, diventato un peso per le casse bianconere visti i 31 milioni di euro di stipendio. Si è parlato molto di un suo ritorno al Manchester United, ma le cose stanno andando diversamente.

I Red Devils sono molto interessati a Jadon Sancho, ora al Borussia Dortmund e impegnato con l’Inghilterra a Euro 2020. E vorrebbero imbastire uno scambio.

Juventus, situazione Ronaldo: lo United vuole Sancho

Sancho rappresenta il piano A del Manchester United. Se dovesse arrivare l’attaccante inglese, Solskjaer non acquisterebbe Cristiano Ronaldo. Una sorta di beffa per la Juventus, secondo il giornalista Duncan Castles del ‘The Times‘, lo United vorrebbe offrire van de Beek al Borussia Dortmund per Sancho. Ma il centrocampista olandese -finito, tra l’altro, nel mirino della Juve- è di un’altra idea: vorrebbe continuare a giocarsi le proprie carte la prossima stagione con i Red Devils. Una situazione da monitorare, che se dovesse andare in porto eliminerebbe una delle pretendenti per CR7.