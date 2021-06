Calciomercato Juventus, affare Locatelli: cifre, formula e tempistiche

È ufficialmente iniziata la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Locatelli: i dettagli dell’offerta e delle contropartite

Ieri è stato segnato un capitolo importante di quello che è il calciomercato estivo della Juventus. È andato in scena infatti il primo incontro tra i bianconeri e il Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli, il vero grande obiettivo della Vecchia Signora per il centrocampo. Federico Cherubini e Giovanni Carnevali – come anticipato nei dettagli – hanno avuto questo colloquio a margine del playoff Primavera e ne avranno un altro a metà della prossima settimana. La trattativa è agli inizi ma la volontà di tutti è quella di chiudere positivamente l’operazione.

Calciomercato, per Locatelli il Sassuolo vuole 40 milioni. La Juve spera in un prestito

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ieri non si è discusso di cifre ma l’offerta della Juventus è risaputa e si aggira sui 30 milioni di euro più una contropartita. Da trovare tra Dragusin, Fagioli e Correia, che pure Allegri terrebbe tutti. L’agente del difensore romeno in diretta su CMIT TV ha fatto capire che il sì eventuale al Sassuolo dovrà essere ragionato e non a prescindere. Nel prossimo vertice si potrebbero affrontare anche questi dettagli, ma il Sassuolo vuole comunque almeno 40 milioni di euro, sperando che l’avventura azzurra a Euro 2020 ritocchi verso l’alto la cifra. Anche perché i neroverdi non hanno bisogno di cedere.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Juventus vorrebbe invece provare a strappare una formula favorevole, simile a quella per Chiesa, in prestito biennale con obbligo di riscatto. La sensazione è che anche questo sia un nodo fondamentale da sciogliere. E nel frattempo Carnevali può anche contare sulle offerte importanti e senza contropartite di Arsenal e Borussia Dortmund: Locatelli non direbbe no a un’avventura all’estero ma preferirebbe di gran lunga la Juventus. Anche se verosimilmente bisognerà aspettare la fine dell’Europeo. Il centrocampista della Nazionale sa che Allegri lo stima e gli darebbe un ruolo da protagonista. Mentre i bianconeri sono pronti a offrirgli 4 o 5 anni di contratto a 3 milioni più bonus.