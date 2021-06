Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus e finire al Psg con Mbappe al Real Madrid: “Operazione molto fattibile”

Il futuro di Cristiano Ronaldo verrà deciso nelle prossime settimane. Come raccontato da Calciomercato.it, il destino di CR7 si intreccia con quello di Haaland e Mbappe. La Juventus attende di capire quel che accadrà con il portoghese per decidere anche le mosse in entrate per il reparto offensivo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Intervenuto a Calciomercato Show sulla CMIT TV, Damiano Coccia ‘Er Faina’ ha parlando proprio del futuro del fuoriclasse bianconero, raccontando dell’ipotesi che finisca al Psg.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Cristiano Ronaldo-Juventus: fra record e futuro!

Calciomercato Juventus, Ronaldo-Psg: “Operazione molto fattibile”

“Da quello che mi hanno detto CR7 e il Psg hanno avviato una trattativa da pochi giorni – le sue parole -, mentre il desiderio del Real Madrid è prendere Mbappe. Non credo che Ronaldo tornerà al Real Madrid. La mia è una suggestione, ma se mi espongo qualcosa di vero c’è. L’unico problema che potrebbe intralciare questa trattativa è il vantaggio fiscale che ha Ronaldo a rimanere in Italia. Credo che si farà, non so quando e non so come: questa è un’operazione molto fattibile”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Damiano Coccia ‘Er Faina’ ha anche aggiunto che il presidente del Psg lo vorrebbe anche per sfruttare la sua immagine come testimonial in vista di Qatar 2022.