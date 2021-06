Calciomercato Juventus, un innesto per Allegri rappresentato da un rientro in bianconero: si tratta di un ‘vice’ prezioso

Non solo le manovre per Locatelli per la Juventus, ma anche altre operazioni. Per la prossima stagione, il mantra sarà essere competitivi su tutti i fronti e per farlo serve anche un supporting cast all’altezza. Lo sa bene Massimiliano Allegri, che in particolare punterà su un ‘vice’ che farà ritorno in bianconero dopo le esperienze in prestito. Parliamo di Luca Pellegrini, che coprirà le spalle ad Alex Sandro sulla fascia sinistra.

Secondo ‘Tuttosport’, il laterale, di rientro dal prestito al Genoa, potrà fare la sua parte. Anche perché per quanto riguarda Frabotta c’è stato un sondaggio dell’Atalanta. Trattativa non ancora decollata, ma che potrà essere ripresa prossimamente.