Calciomercato Inter, addio Vidal | L’annuncio: “Forse il prossimo anno giocherò qui!”

Calciomercato Inter: Arturo Vidal ha parlato del suo futuro e della volontà di giocare con la maglia del Flamengo. L’annuncio

È entrato nel vivo anche il calciomercato dell’Inter con il colpo Calhanoglu. Il club nerazzurro si è assicurato il fantasista turco a parametro zero, strappandolo ai rivali cittadini del Milan. Un importante colpo per Simone Inzaghi anche in vista dei sacrifici che Marotta è costretto ad effettuare in uscita. In questo senso, è ormai in dirittura d’arrivo la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain. In bilico c’è anche Arturo Vidal: il centrocampista cileno è stato fortemente voluto da Antonio Conte e dopo una stagione piuttosto deludente potrebbe già lasciare Milano. Ci sono infatti da registrare anche le dichiarazioni rilasciate dall’ex Juve nelle ultime ore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Vidal sogna il Flamengo | L’annuncio

Il cileno ha annunciato a ‘W Radio’: “Giocare un giorno per il Flamengo? Certo, dico sempre che il mio sogno è giocare nel Flamengo. Ho un contratto con l’Inter, ma forse l’anno prossimo verrò a giocare qui. Sarebbe un sogno. La mia fame resta quella di sempre”. Il 34enne strizza l’occhio al club brasiliano e, in ogni caso, sembra sempre più in bilico all’Inter. Potrebbe dunque essere già al capolinea la sua avventura in nerazzurro. Staremo a vedere.