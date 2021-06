Calciomercato Inter, colpo Raspadori: la posizione nerazzurra

L’agente Tullio Tinti ha parlato anche dell’attaccante Giacomo Raspadori, nell’incontro avuto questo pomeriggio con i dirigenti dell’Inter

Come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio, Tullio Tinti, accompagnato da Manuel Montipò, ha incontrato la dirigenza dell’Inter. Sul tavolo il rinnovo di Andrea Ranocchia ma non solo. Per quanto riguarda il difensore italiano, la fumata bianca è ormai vicina, manca davvero solamente l’annuncio ufficiale.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Le parti hanno inoltre parlato anche di Giacomo Raspadori. L’attaccante di proprietà del Sassuolo è da tempo nel mirino dei nerazzurri: come conferma Sky Sport, l’Inter ha confermato il suo interesse per il giocatore impegnato in Nazionale. Un interesse che potrebbe trasformarsi, in futuro, in una vera e propria trattativa, magari se dovesse andar via Lautaro Martinez.