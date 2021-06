Inter e Milan entrano ancora in rotta di collisione in sede di calciomercato, nuova bomba da Barcellona

Il passaggio di Calhanoglu sull’altra sponda del Naviglio continua a far discutere, ma il ‘tradimento’ del trequartista turco potrebbe non essere l’unico motivo di scontro tra Inter e Milan. Dopo tanti anni, entrambe le squadre rappresenteranno la città di Milano in Champions League e, bilanci permettendo, vogliono farlo con una rosa il più possibile completa e competitiva. Anche oggi dalla Spagna si registrano nuove indiscrezioni su possibili conflitti tra i due club, accomunati nei giorni scorsi dall’interessamento per Pjanic e Firpo. Secondo ‘Sport’, ci sarebbe tuttavia un terzo giocatore blaugrana conteso dalle due dirigenze.

Calciomercato Inter e Milan, sfida alla Roma per Neto

Stando al quotidiano catalano, infatti, i due club milanesi avrebbero già avviato i primi contatti per Neto. L’ex Fiorentina e Juventus è finito sul mercato e piace anche alla Roma, interessata tuttavia solo al prestito. Il club blaugrana vorrebbe invece 16 milioni di euro o uno scambio. Già da tempo al lavoro per trovare una sistemazione, il suo agente sarebbe già a Milano per trattare con nerazzurri e rossoneri, a caccia di un dodicesimo.