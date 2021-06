Calciomercato Inter, il bomber si propone a Inzaghi

Calciomercato Inter, un attaccante si propone al nuovo tecnico Simone Inzaghi: ecco il possibile nome ‘a sorpresa’

L’Inter ha messo a segno il primo colpo del suo mercato in entrata con Calhanoglu, per altre operazioni di rilievo dovrà probabilmente attendere gli esiti delle cessioni. Hakimi sempre più vicino all’addio per 65 milioni, da sola la cessione del marocchino però non basterà e occorrerà raccogliere altri fondi. Tuttavia, per l’attacco, spunta una soluzione inattesa e ‘low cost’, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tris di nomi per l’affare Jordi Alba: confermata anticipazione CM.IT

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Keita ritorna alla base? Contatto con Inzaghi

Keita Balde, infatti, ancora di proprietà dei nerazzurri ma reduce dal prestito alla Sampdoria, si sarebbe ‘proposto’ a Simone Inzaghi. I due, in vacanza, si sarebbero incontrati a Capri. Il feeling è noto: ai tempi della Lazio, il senegalese sotto la guida di Inzaghi esplose, trovando continuità e medie realizzative mai più toccate in carriera. Ora, potrebbe esserci una seconda chance per lui in nerazzurro.