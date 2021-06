Sono tanti i campioni che vedranno scadere i propri contratti fra poco più di un anno. Milan, Juventus e Inter e non solo, tutte le big di Serie A alle prese con rinnovi spinosi

La pandemia sta complicando i piani di diverse squadre, che fanno fatica a rinnovare i contratti dei calciatori. Le richieste non sempre sembrano in linea con il periodo storico che si sta vivendo. Tanti giocatori importanti hanno così deciso di cambiare aria: il primo è stato Alaba, che dal Bayern Monaco ha firmato col Real Madrid. Ad approfittare di questa situazione sono stati soprattutto i top club: basti pensare al Barcellona, che ha messo le mani su Depay e Aguero, e al Psg, che ha annunciato Wijnaldum e presto farà lo stesso con Gianluigi Donnarumma e Sergio Ramos. L’unico dei grandi calciatori, che alla fine dovrebbe rinnovare, restando nella propria squadra, è Lionel Messi.

Situazione analoga si rischia di vivere la prossima estate. Sono davvero tanti i campioni che vedranno scadere il proprio contratto il 30 giugno 2022. Molti casi delicati che rischiano di non trovare una soluzione a breve e che potrebbero mettere nei guai diverse squadre.

Calciomercato Milan, un ‘presidente’ da blindare

E’ inevitabile partire dal Milan, che ha perso già Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Fra poco più di un anno andranno in scadenza i contratti di Franck Kessie, Davide Calabria e Alessio Romagnoli. Sono tre casi ben diversi: con il terzino, cresciuto nella Primavera del club, l’accordo verrà trovato senza particolari problemi.

Per quanto riguarda l’ivoriano, al momento, c’è distanza: il suo entourage chiede 6 milioni di euro, con il Milan fermo a 4/4,5. Serve un ulteriore sforzo, Elliott deve dare un segnale forte affinché il progetto sia considerato ancora credibile. Perdere l’ex Atalanta sarebbe davvero imperdonabile. Per il capitano, come successo con Calhanoglu, verrà presentata la giusta offerta ma la sensazione è che nelle prossime settimane possa lasciare la squadra, magari attraverso uno scambio. Anche Kjaer ha un accordo in scadenza nel 2022 ma il rinnovo è davvero solo una formalità.

Calciomercato Juventus, attacco in scadenza

In casa Juventus, con l’arrivo di Massimiliano Allegri, la priorità – oltre all’acquisto di Manuel Locatelli – è diventato il rinnovo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino sarà al centro del progetto del tecnico livornese ma serve il prolungamento del contratto. L’ex Palermo vuole diventare il calciatore più pagato in bianconero, ovviamente dopo Ronaldo, ma ancora l’accordo non è stato trovato. Situazione diversa per il portoghese: l’ex Real vorrebbe cambiare aria in estate ma se nessuno dovesse soddisfare le sue richieste potrebbe rimanere a Torino, andando in scadenza di contratto.

Anche Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi hanno accordi in scadenza nel 2022. Per il primo basterà sedersi attorno ad un tavolo per rinnovare, magari di un’altra stagione; per l’esterno italiano, invece, potrebbe essere arrivato il momento dell’addio. Le parti si aggiorneranno dopo l’Europeo.

Calciomercato, dai croati dell’Inter ai capitani Pellegrini e Insigne

In casa Inter la situazione è molto più serena rispetto alle altre squadre. I nerazzurri devono fare i conti con i prolungamenti dei due croati, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Soprattutto il secondo è ritenuto una pedina chiave nello scacchiere nerazzurro e si farà di tutto per trovare un accordo ma le offerte non gli mancano. Per quanto riguarda l’esterno, invece, non è escluso un nuovo addio ma a decidere sarà Simone Inzaghi.

Dando uno sguardo alle altre squadre di Serie A, vediamo, come tutte rischiano di perdere pedine fondamentali. Lorenzo Insigne, vera bandiera del Napoli, non ha rinnovato ma come raccontato da Calciomercato.it, le parti non si sono ancora sedute al tavolo per trattare. Servirà tempo, anche se ne è rimasto davvero poco. Anche per Lorenzo Pellegrini, simbolo della Roma, non è arrivata la fumata bianca: ci sono stati dei contatti tra le parti ma l’annuncio ufficiale non c’è ancora e all’estero monitorano la situazione con attenzione. Difficile che arrivi in casa Torino, con Cairo che si sta convincendo a perdere Andrea Belotti già questa estate. Addio praticamente certo anche per Nikola Milenkovic, con il rinnovo con la Fiorentina, che non arriverà.

Dando uno sguardo all’estero, i casi che più interessano le italiane sono certamente quelli di Olivier Giroud – con il Milan che aspetta che si svincoli già adesso dal Chelsea – e Paul Pogba. Il francese continua ad essere il sogno proibito della Juventus. Competere con lo strapotere economico di Psg e Real appare davvero complicato ma attenzione ad un possibile scambio con Ronaldo, che non passa mai di moda.