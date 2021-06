Calciomercato Inter, nerazzurri all’assalto di Jordi Alba: tre possibili contropartite, conferma alle anticipazioni di Calciomercato.it

Inter che ha dato fuoco alle polveri del mercato italiano con l’acquisto di Calhanoglu e che adesso va a caccia di ulteriori rinforzi. Nerazzurri che, in vista dell’addio di Hakimi da 65 milioni di euro, provano a trovare sostituti all’altezza sulle fasce laterali. Guardando alla Spagna, sta prendendo consistenza la pista Jordi Alba, dal Barcellona, con Marotta intenzionato a mettere sul piatto alcuni nomi in contropartita.

Calciomercato Inter, le tre ‘carte’ per Alba: Lautaro Martinez ma non solo

Ne parla diffusamente stamattina il ‘Mundo Deportivo’, secondo cui sono tre i nomi in particolare che possono rientrare nell’affare. Confermata l’anticipazione della CMIT TV nella quale era emerso il nome di Lautaro Martinez sempre gradito al Barcellona, ma non c’è soltanto il ‘Toro’. Occhio anche a Skriniar, difensore che potrebbe tornare utile ai blaugrana viste le difficoltà di Piquè e Lenglet e il possibile addio di Umtiti, e a Brozovic. Una strategia che, fa notare il quotidiano iberico, potrebbe non essere casuale da parte di Marotta: tutti questi giocatori sono accomunati da trattative al momento complesse per il rinnovo dei rispettivi contratti.