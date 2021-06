L’Inter e il Barcellona potrebbero fare degli affari in questa finestra di calciomercato: via libera allo scambio con un ostacolo

Inter e Barcellona, possibile asse bollente di quest’estate. Diversi i nomi che potrebbero fare il percorso che da Milano porta in Catalogna e viceversa. Negli ultimi giorni, mentre si va delineando la cessione di Hakimi, si sta parlando con insistenza del futuro di Jordi Alba, esterno spagnolo che potrebbe far comodo all’Inter. La situazione finanziaria dei nerazzurri è nota e non consente grossi esborsi di denaro se non davanti a consistenti entrate. Ecco perché una soluzione potrebbe essere rappresentata da uno cambio.

C’è un nome che, secondo quanto riferisce ‘ESPN’, potrebbe trovare il consenso del Barcellona: Alessandro Bastoni. L’Inter, per avere il via libera blaugrana, dovrebbe quindi mettere sul piatto il giovane difensore, ormai una certezza per la retroguardia nerazzurra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter, l’agente di Ranocchia e Raspadori in sede

Inter, Bastoni per Jordi Alba: sì del Barcellona

Con l’inserimento di Bastoni, il Barcellona direbbe sì al trasferimento di Jordi Alba all’Inter, riuscendo così anche ad abbassare il suo monte ingaggi. Ma c’è un ostacolo – oltre alla volontà nerazzurra di non cedere il difensore – alla buona riuscita dell’affare: Jordi Alba, secondo sempre ‘ESPN’, non ha alcuna intenzione di lasciare il Barcellona. E’ ferma la volontà del 32enne di restare in blaugrana, cosa che potrebbe far naufragare qualsiasi tentativo di affare.