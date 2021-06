Achraf Hakimi sarà il ‘colpo’ in uscita dell’Inter in questo mercato estivo: come anticipato da Calciomercato.it, arriveranno 65 milioni di euro ma il Chelsea ci riprova

Alla fine i tifosi dovranno salutarlo. Achraf Hakimi, uno degli esterni sicuramente più forti passati in Serie A negli ultimi anni, lascerà l’Inter. Una cessione non voluto ma obbligata, perché le casse nerazzurre hanno assoluto bisogno di respirare a l’ossigeno in questione è rappresentato dall’addio di un big. In questo caso dal marocchino ex Real e Borussia Dortmund. Il duello si è ormai ridotto a due squadre, Chelsea e PSG, con quest’ultima che ormai è nettamente avanti. Come vi abbiamo raccontato anche ieri, la cessione di Hakimi porterà all’Inter 65 milioni di euro. Una cifra confermata anche dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Inter, Hakimi-PSG vicinissimi: chiusura domenica

I due club sono vicinissimi anche se, come riporta la ‘rosea’, ieri il Chelsea ha provato un ultimo disperato rilancio facendo salire a 55 milioni la parte cash a cui aggiungere il cartellino di Marcos Alonso. Ma la strada verso Parigi è tracciata, con l’avallo anche della moglie del calciatore Hiba Abouk, attrice che spesso è impegnata per lavoro in Francia e nella sua capitale. I Blues ci hanno provato – arrivando sempre a 65 ma con un’altra formula – e continuano a sperare mentre il PSG avrebbe anche già una bozza d’accordo con Hakimi da 8 milioni netti per cinque anni. Alla fine a decidere sarà il giocatore ma i londinesi sembrano sempre più fuori dai giochi.

L’Inter vorrebbe chiudere l’operazione entro il 30 giugno per inserirla in questo esercizio e magari avere meno pressione. Entro domenica comunque dovrebbe essere definito il tutto. Come vi abbiamo raccontato, però, ai nerazzurri serviranno comunque altre cessioni per poter agire in entrata: 15 milioni solo per appianare il tutto. I nomi sono quelli di Joao Mario ed Esposito, che dovrebbero finanziare l’arrivo di alcuni nomi come Marcos Alonso o Emerson Palmieri, anche se senza Hakimi al Chelsea si tratta di piste molto più complicate. Kostic, Lazzari e Dumfries piacciono ma costano anche parecchio.