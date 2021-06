Alvaro Morata finisce nel mirino dei tifosi della Juventus dopo il rigore sbagliato nel corso di Slovacchia-Spagna

E’ bastato un rigore sbagliato, all’undicesimo del primo tempo di Slovacchia-Spagna, per far scatenare i tifosi della Juventus, e non solo, contro Alvaro Morata.

Il centravanti, confermato dai bianconeri, anche per la prossima stagione, è stato preso di mira da tanti tifosi che non lo ritengono all’altezza. Molti messaggi di preoccupazione in vista della prossima stagione, quando con ogni probabilità sarà l’attaccante titolare della Juventus. Ricordiamo che il club di Torino ha deciso di mantenere in rosa Morata, versando nelle casse dell’Atletico Madrid altri dieci milioni di euro per il prestito.

Ecco alcuni tweets:

Mamma mia quanto è scarso Morata, sopravalutavo come pochi #SlovacchiaSpagna — Alex 🇮🇹🇦🇷 (@alex00XXI) June 23, 2021

Morata deve baciare la terra sotto i piedi per dove è arrivato a giocare — Matthew 🇮🇹 (@IMperialinter) June 23, 2021

Morata è davvero scarso ma peggio ancora con 0 personalità…iniziare un campionato con lui come attaccante titolare e' una sciagura — Paolo (@Paolo62651159) June 23, 2021

Morata sarà l’attaccante titolare della Juventus la prossima stagione…

🤮 — ELPATRON 🐐 (@elpatron0_) June 23, 2021

20 mln di prestito per due anni….. Juventus Masterclass #Morata — Football And Dreams (@FootballAndDre1) June 23, 2021