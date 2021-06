Inter, possibile un risarcimento dalla Fifa nel caso in cui Eriksen non dovesse tornare a giocare

Novità in casa Inter per quanto riguarda il caso Eriksen. Il danese sta proseguendo il periodo di riposo dopo l’operazione e le dimissioni dall’ospedale, ma nel frattempo sembrano emergere novità su una possibile assicurazione per l’Inter nel caso in cui il danese non dovesse tornare a giocare. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Inter, Eriksen può tornare in campo? Parla il cardiologo

Stando a quanto riferito da ‘Yahoo finanza’, una norma della FIFA garantisce un’assicurazione all’Inter. Si tratta del FIFA Club Protection Programme che fornisce un’indennità alle società nel caso in cui un tesserato dovesse infortunarsi con la propria nazionale o sottoporsi ad uno stop di almeno 28 giorni consecutivi. Tra questi infortuni ci sono anche gli attacchi cardiaci. Il programma compensa le società calcistiche fino ad un massimo di 7,5 milioni di euro.