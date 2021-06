Tegola per l’Olanda: Euro 2020 finito per Luuk de Jong, Frank de Boer non potrà più contare sull’attaccante del Siviglia

Brutta notizia in casa Olanda per quanto riguarda Euro 2020. Campionato finito per Luuk de Jong: l’attaccante del Siviglia ha praticamente concluso il torneo. Lo ha riferito proprio una nota ufficiale della federazione orange: il giocatore è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale durante il ritiro di martedì. Frank de Boer dunque dovrà rinunciare al giocatore nella fase eliminatoria. Non si tratta però di una prima scelta, visto che nelle tre gare, a fianco di Depay, sono partiti titolari Malen e Weghorst. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020: Inghilterra prima con Sterling! Tris e secondo posto per la Croazia!

Questo il comunicato della nazionale olandese:

“Luuk de Jong è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale olandese. L’attaccante del Siviglia si è infortunato al ginocchio durante l’allenamento di martedì. Di conseguenza il 38 volte nazionale non potrà più giocare nel torneo. Con la perdita di Luuk de Jong, la selezione dell’allenatore della nazionale Frank de Boer è ancora composta da 24 giocatori. I regolamenti UEFA non offrono la possibilità di chiamare un sostituto in questa fase della fase finale. La nazionale olandese giocherà gli ottavi di finale di EURO2020 a Budapest domenica prossima. L’avversario sarà la terza classificata del gruppo D o F. La partita della Puskás Aréna inizierà alle 18”.