Calciomercato | UFFICIALE: Boateng torna in Germania

Kevin Prince Boateng torna a giocare in Bundesliga. L’ormai ex Monza lascia la Serie B per vestire la maglia dell’Hertha Berlino

Nuova avventura per Kevin Prince Boateng. Il centrocampista, dopo la stagione in Serie B, con la maglia del Monza, torna in Germania.

Il calciatore ex Milan e Fiorentina si è legato per una stagione all’Hertha Berlino. Il club tedesco lo ha appena annunciato sui propri canali ufficiali.