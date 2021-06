La Roma pensa al doppio colpo che rappresenterebbe una beffa per Juventus e Milan: Mourinho guarda a Barcellona e Real Madrid

C’è la Roma sulla strada di Juventus e Milan. Josè Mourinho starebbe provando a portare nella Capitale due calciatori che in passato sono stati accostati ai bianconeri e ai rossoneri. Due possibili colpi dalla Spagna per i giallorossi che guardano in casa Barcellona e Real Madrid. A scriverlo è ‘donbalon.com’, secondo cui la Roma sta pensando al giovane attaccante portoghese Trincao. Acquistato poco meno di due anni fa dal Barça per trenta milioni di euro, il calciatore ha trovato poco spazio con Koeman e vorrebbe giocare di più.

Per questo non è da escludere una cessione con la Roma che potrebbe prenderlo in prestito e assicurargli quei minuti che al ‘Camp Nou’ non riuscirebbe a trovare. Trincao, anche prima dell’approdo in Catalogna, è stato nel mirino della Juventus ed ora l’interesse capitolino potrebbe farlo sbarcare in Italia, ma non in bianconero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Roma, idee Trincao e Odriozola per Mourinho

Roma su Trincao ma non solo perché, secondo lo stesso portale, i giallorossi avrebbero messo gli occhi anche su Odriozola. Accostato a Inter e Milan, il terzino destro ha trovato pochissimo spazio con Zidane e l’arrivo di Ancelotti non dovrebbe cambiare più di tanto le cose. Per questo il Real Madrid sta cercando di cederlo e la Roma potrebbe farsi avanti.